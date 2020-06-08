وفاة 4 عاملين بكورونا بالمترو.. وإصابة 31 آخرين.. وتعافي 16 حالة

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وفاة 4 عاملين من بينهم 3 سائقين وآخر صراف تذاكر إثر إصابتهم بفيروس كورونا وإصابة 31 آخرين بالفير في عدد من الإدارات المختلفة داخل الشركة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن أي عامل يصاب بكورونا يتم عزله مباشرة بمستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل، لأنها مخصصة لعزل الحالات المصابة من قبل العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق موضحا أنه تم تعافي نحو 16 حالة، ويخضع نحو 15 آخرين للعزل المنزلي ومستشفى أبو زعبل، وجميع الحالات مستقرة طبيا.

وقال المصدر، إن الشركة تواصل العمل يوميا على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، إضافة إلى إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للوقاية من تفشي الفيروس، لافتاً إلى أن هناك إجراءات صارمة داخل محطات المترو لمنع أي راكب من دخول المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، تطبيقا لتعليمات دولة مجلس الوزراء.

وأشار المصدر، إلى أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، منوها إلى أن حركة تشغيل القطارات تبدأ من الساعة الخامسة والربع صباحا وحتى الثامنة مساء، موضحاً أن جميع القطارات العاملة تخضع لعمليات تعقيم مستمرة، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.