الجسر الجوي الاستثنائي للطيران يعيد 6756 مصريا من عدة دول

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي الإستثنائي للطيران نجح أمس الإثنين في تسيير 48 رحلة استثنائية لكل من الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفرانكفورت.

ولفتت المصادر، إلى أن ركاب جميع الرحلات تم توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحى عليهم، مشيرة إلى أن عدد المصريين العائدين خلال الـ24 ساعه الماضية بلغ 6756، مصريا.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الطيران المدني، مد جسرها الجوي إلى المملكة الأردنية الهاشمية الأردن وذلك بتسيير 16 رحلة لنقل المصريين العالقين في عمان - الأردن والدوحة - قطر، وذلك بداية من يوم من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 20 من نفس الشهر.

وكشفت الوزارة خلال بيان لها، عن أن الرحلات ستقل حوالي 3300 راكب مصري عالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أضافت الوزارة، جميع الرحلات ستتم بمعرفة شركتي مصر للطيران وإير كايرو للطيران.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أنه تم الإتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقيين في الدوحة الى مسقط ، على أن تقوم شركتي مصر للطيران، و إير كايرو بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن.

أشارت المصادر، إلى أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقيين في قطر، وسيتم إعادتهم لأرض الوطن حرصا على أرواحهم، وتلبية لندائهم.