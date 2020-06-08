"مصر السيادي" يسعى لإطلاق 4 صناديق فرعية الفترة المقبلة

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يسعى لإطلاق 4 صناديق فرعية في قطاع الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، وقطاع التصنيع الغذائي والزراعة، وقطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المالية.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم عبر تقنية "زوم" أن الصندوق استعان بكوادر عالمية ومحلية، وأنه سيتم قريبا الإعلان عن الهيكل الإداري للصندوق، موضحا ان تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب مؤخرا تتجاوب مع التحديات التي يواجهها الصندوق.

وقال إن حجم الأصول المستهدفة من جانب الصندوق يدور حول 50 - 60 مليار جنيه، كحزمة أولى خلال 12 شهرا، وإنه يتم العمل على الإعداد للحزمة الثانية للأصول التي ستنتقل إلي الصندوق، مضيفا: ستكون هناك تشابكات فيما يتعلق بالديون القائمة على تلك الأصول، لكن هناك آليات لفض تلك التشابكات، فالصندوق ستكون له القدرة على الاكتتاب في بعض هذه الأصول، وعمل بر مقاصة مع حائزي الديون.