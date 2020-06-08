في ذكرى وفاته.. قصة مشاركة محمد أبو الحسن في مسرحية "المتزوجون"

يعد الفنان محمد أبو الحسن واحد من كبار فناني الكوميديا، لما تميز به من خفة ظل وموهبة حقيقية على خشبة المسرح، وارتبط الجمهور به من خلال مسرحية "سك على بناتك" أمام الفنان الكبير فؤاد المهندس، والتي جسد من خلالها شخصية "حنفي" زوج "فوزية".

وتعتبر شخصية "حنفي" من أشهر الشخصيات التي قدمها محمد أبو الحسن خلال مشواره الفني، إلا أن لا يعلم كثيرون بأن الفنان محمد أبو الحسن قد شارك في مسرحية "المتزوجون" أمام سمير غانم وجورج سيدهم.

عام 1976 تم عرض مسرحية "المتزوجون" على خشبة المسرح من تأليف فيصل ندا وإخراج حسن عبد السلام، وبطولة "سمير غانم، جورج سيدهم، شيرين وأحمد ماهر ومحمد التاجي".

وشهدت مسرحية "المتزوجون" تغييرا للعديد من الفنان الذين إعتذروا عن استكمال عروضها، وكان من ضمنهم الفنان محمد أبو الحسن الذي جسد شخصية "عصمت البلابيشي" خلال أحداث المسرحية، قبل أن يعتذر عنها ويستكمل دوره الفنان محمد التاجي، وحينما تم تصوير المسرحية لعرضها على شاشات التلفزيون كان الفنان محمد التاجي هو الذي يقدم الشخصية، ولم يعلم كثيرون أن محمد أبو الحسن من كان يقدمها من قبل.

ورحل عن عالمنا الفنان محمد أبو الحسن في مثل هذا اليوم 8 يونيو عام 2014 عن عمر ناهز 77 عاما تاركا إرثا فنيا قارب الـ150 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.