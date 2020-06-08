‏الجامعة البريطانية: امتحانات طلاب السنة النهائية أول يوليو 

‏أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، إجراء امتحانات نهاية العام لطلاب السنة النهائية، أول شهر يوليو المقبل طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم اتباع التعليمات الخاصة بالجامعة البريطانية والتي تضمن تأهيلهم بداية من 1 إلى 10 يوليو وذلك لطلاب جميع الكليات التي ليس لها إمتحانات عملية، لتبدأ بعد ذلك الإمتحانات بشكل فعلي في 11 يوليو.

‏وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، خلال كلمته التي وجهها لطلاب الجامعة عبر فيديو تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة وجميع وسائل التواصل الإجتماعي، أن الجامعة سخرت كافة إمكانيتها للحفاظ على حياة الطلاب أثناء فترة الإمتحانات، فهم نواة المستقبل ونحرص عليهم حرص أعز ما عندنا، وذلك طبقا للإجراء التي إتخذتها الدولة منذ بداية الأزمة لكبح جماع تفشي فيروس كورونا المستجد. موضحا إستلام جميع كليات الجامعة للأبحاث الخاصة بطلاب سنوات النقل كبديل عن إمتحانات نهاية العام.

"حمد": غير مسموح بدخول سوى 400 طالب لـ"اللجان"

‏وقال حمد: "فيما يخص طلاب السنة النهائية بالكليات العملية سوف يتم تدريبهم لمدة إسبوعين على الجزء العملي الخاص بالأسابيع الست التي لم يحضروها جراء توقف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني طبقا للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، على أن تبدأ إمتحاناتهم عقب أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة".‏وأضاف رئيس الجامعة البريطانية :" إتخذنا في الجامعة كافة الإجراءات الإحترازية، ونتابع تطبيقها بإهتمام بالغ حفاظا على سلامة الطلاب، لذلك سوف يكون الدخول لحرم الجامعة من خلال بوابات للتعقيم، بالإضافة لتطهير وتعقيم الأماكن التي ستجرى بها الإمتحانات، فضلا عن إلتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بإرتداء الكمامات القفازات مع قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وبالتزامن سيتم تطهير أوراق الإجابة، وكذلك مسيرة الطالب منذ دخوله الحرم الجامعي حتى انتهائه من أداء الإمتحان".

‏وأشار حمد إلى أن الجامعة سوف تتعامل مع أي طالب تزيد حرارته عن الحد اللازم، سواء بعزله أو تقديمه إعتذاره عن إستكمال الإمتحان، مؤكدا إلتزام الجامعة بعدم دخول أكثر من 400 طالب في أي يوم إلى لجان الإمتحانات سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية.

‏وأوضح حمد أن الطالب يحتفظ بكامل حقوقه طبقا للتعليمات المستديمة للجامعة البريطانية، وأن أي طالب له الحق في تقديم إعتذار عن خوض الإمتحانات لأي سبب مقبول، ليتم امتحانه في الوقت المتاح له حسب تعليمات الجامعة وما تقره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.‏ ‏وإختتم رئيس الجامعة البريطانية كلمته بتوجيه رسالة طمئنة للطلاب، قائلا :" أنتم نواة المستقبل، ونحن حريصين على إتمام فترة الدراسة الخاصة بكم بكل بنجاح، لذلك سوف يتم نشر فيديو توضحي يمثل عملية دخول الطالب من بوابات الجامعة والباص المعقم الذي سوف ينقله إلى أن تنتهي فترة الإمتحانات". لافتا إلى ضرورة التعايش مع فيروس (Covid-19) لأن الحياة لن تتوقف، والدولة بكامل مسؤليها تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أرجاء مصر.