"التعليم": تأجيل الطالب امتحان الثانوية لن يحسب من مرات خوض الاختبار

قال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن الطالب الذي يريد تأجيل دخول امتحان الثانوية العامة لن يحسب له من مرات دخول الامتحان، وأن الطالب المصاب بكورونا ولا يستطيع اللحاق بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة سيخوض الدور الثاني بكامل الدرجة وليس بنصف الدرجة كما كان يتبع في الأعوام العادية، وذلك بسبب الظروف الحالية.

وأضاف "حجازي"، خلال إلقائه بيانا أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه إذا كان هناك طالب في حجر صحي ولم يلحق بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة وتقدم بطلب لخوض الامتحانات سيحسب له مثل الدور الأول.

وتابع رضا حجازي: الوزارة حريصة على صحة وسلامات الطلاب الذين يؤدون الامتحانات، ونحن مشغولون بالتعقيم وسيتم تقليل عدد اللجنة من 22 طالبا إلى 14 طالبا، وتحديد المسافة الآمنة بحد أدنى متر ونصف المتر، وتوزيع الكمامات، إضافة للتعقيم، وقال أيضا: "أنصح أولياء الأمور بعدم التجمع، وأطمئن الأهالي أن أبناءهم في أيد آمنة".