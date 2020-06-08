التعليم: الإجراءات المتبعة للوقاية من كورونا لا تعني تسهيل الغش

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحكومة بالكامل تعمل من أجل الحفاظ علي سلامة التلاميذ أثناء امتحانات الثانوية العامة، فالطلاب هم مستقبل مصر وسيكونون في يوم من الأيام قادة وعلماء وجنود يعملوا على خدمة الوطن.

وأضاف حجازي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن الوزارة حريصة على أمن وسلامة الطلاب وأولياء الأمور، وسيتم تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة أثناء الامتحانات منها دخول اللجان سيتم بدءًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 صباحا للتعقيم والمرور بالبوابات الخاصة بها والمسح الإلكتروني.

وأوضح حجازي، أن الإجراءات المُتبعة للوقاية من كورونا لا تعني تسهيل الغش أو السماح به، وسيتم الكشف عن أجهزة المحمول قبل دخول اللجان، مشيرا إلى انه سيتم تخفيض عدد الطلاب في اللجنة الواحدة من 22 إلى 14 طالبا فقط، على ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل طالب وآخر عن متر ونصف، وإن وجد رئيس اللجنة أن المسافة تقل عن متر ونصف سيتم نقل العدد الزائد للجنة فرعية أخرى، مناشدا أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الامتحانات.