التعليم: لو نص الطلاب مجوش الدور الأول للامتحانات مش هنقدر نعمل تنسيق

استعرضت وزارة التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الأن، خطة الحكومة بشأن امتحانات الثانوية المقرر اجراءها خلال الفترة المٌقبلة.

ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك غرفة عمليات مركزية ستدير امتحانات الثانوية العامة، وهذه الغرفة تضم كافة الجهات السيادية وكذلك لجنة التعليم بالبرلمان، مشيرا إن هناك تدريب ولقاءات سستم خلال الأيام المٌقبلة مع رؤساء اللجان استعداد للامتحانات وحتي لا يكون كل هذا "كلام علي الأرض".

وأضاف حجازي، إن هناك أيضا غرفة عمليات فرعية بكل إدارة محلية مهمتها ابلاغ الإدارة المركزي بأي أمر طارئ لسرعة التعامل معه، مشيرا إن هناك مقابلات تتم لاختيار رؤساء اللجان" مش أي حد هيكون رئيس لجنة"، كذلك سيتم تخصيص مسئول طبي بكل لجنة،" وهو اللي هيحدد الطالب هيكمل امتحان ولا لا".

وحول سؤال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، عن الفترة الزمنية بين الدور الثاني ونتيجة التنسيق الخاص بالجامعات، قال حجازي إن بمجرد ظهور نتيجة الدور الأول يتم إرسالها للتعليم العالي لاعلان التنسيق، وهو نفس التنسيق الذي سيطبق علي الدور الثاني، وبالتالي لو نص الطلابة مجتش الدور الأول مش هنقدر نعمل التنسيق، وبالتالي فخوض امتحانات الدور الثاني بالدرجة الكاملة سيكون بضوابط للحفاظ علي تكافئ الفرص، واللي عايز يأجل للسنة الجاية برحته".

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب:" إنه لا يوجد تأكيد بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من خلال الأسطح أو الأدوات، والمؤكد أنه ينتقل عبر الاختلاط والتنفس" .