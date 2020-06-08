حملات لتطهير وتعقيم الشوارع وفض الأسواق الأسبوعية بكفر الشيخ 

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذلك التطهير والتعقيم بقري البكاتوش، والحصة، وكفرالمرازقة، والمنشأة الكبري، وقونه، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت بالمدينة، حيث تم تطهير وتعقيم مستشفي سيدي سالم المركزي، وكذلك الرش والتطهير بعدد من القرى.

وأوضح اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه جرى الإشراف على أعمال التطهير والتعقيم بمناطق الشركات، والكشلة، ومساكن رجب، وموقف الأرياف، وكذا فض الأسواق والباعة الجائلين ومنع التجمعات بالمدينة والقري.

فيما استعرض راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس، والاسواق، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث تم تطهير مجلس المدينة، ومركز المعلومات، وبنك مصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة، والبيئة، والطب البيطري، والزراعة.