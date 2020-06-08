تاج الدين: لجأنا للعزل المنزلي لضمان أماكن للحالات الحرجة بالمستشفيات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن معالجة مصابي فيروس كورونا في المنازل ممن لا تحتاج حالتهم لمستشفيات من أجل توفير أماكن للأشخاص، التي تحتاج حالتهم لمستشفى أو من ليس لديهم القدرة على العزل المنزلي.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مستشفيات العزل والفحص واكتشاف الحالات، زادت وأصبحت قرابة الـ400 مستشفى لاحتواء الحالات، وفترة زيادة الحالات بعد العيد، الحكومة وفرت وأتاحت أماكن لكل المرضى.

وتابع تاج الدين، أن حجز جميع الحالات في بداية ظهور المرض للحد من انتشار المرض، لكن الأولوية في هذه المرحلة، تغيرت من أجل إعطاء الرعاية الكاملة لكل من تحتاج حالته لرعاية، ولضمان وجود أماكن للحالات التي تستحق.