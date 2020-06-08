وزيري: افتتاح جزئي للمناطق الأثرية للسياحة الخارجية

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل إعفاء البازارات والأماكن السياحية من إيجارات شهور يونيو ويوليو وأغسطس.

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم إغلاق الأثار المصرية، بسبب جائحة كورونا في النصف الثاني من شهر مارس عام 2020، لافتًا إلى أنهم منحوا 50% تخفيض على إيجارات شهر مارس.

وأوضح وزيري، أنه نتيجة لعدم وجود حركة سياحية، تم إعفاء البازارات والأماكن السياحية من إيجارات شهري إبريل ومايو، مشيرًا إلى أنهم لا يستطيعوا الحصول على إيجارات نظرًا لعدم وجود حركة سياحية داخل الأماكن السياحية.

وكشف وزيري، أنه سيكون هناك افتتاح جزئي لبعض المناطق الأثرية، وافتتاح جزئي للمناطق السياحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء، للسياحة الخارجية.