نسبة نجاحه 90% وبسعر التكلفة.. مستشار الرئيس يعلن تفاصيل أول لقاح لكورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أن اللقاح الذي توصلت له جامعة أكسفورد حتى الآن، حقق نجاح بنسبة 80% لـ90% تأثير إيجابي، مشددا على أنه تم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى عمل فريق عمل لدراسة المشاركة في إنتاج لقاح فيروس كورونا في مصر.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مصر على اتصال بالشركة المنتجة للقاح، وسيتم طلب رسمي للشركة، للحصول على كمية من اللقاح فور إنتاجه، مشيرا إلى وجود فرع من الشركة المنتجة في مصر، ولها مصنع في السادس من أكتوبر، وشاركت في دعم الدواء في مصر، وحضرت افتتاح مصنعهم حينما كنت وزيرا للصحة.

وتابع تاج الدين: أن تجربة إنتاج اللقاح ليست تجربة شركة، هي تجربة جامعة أكسفورد البريطانية وبين مركز أبحاث الفيروسات في بريطانيا، والشركة التي ستصنع هي تنفذ ما وصلت له الأبحاث العلمية.

وشدد تاج الدين، على أن سعر اللقاح سيكون سعر التكلفة، بدون أي أرباح، والشركة أكدت على أنها لا تتربح من هذا اللقاح.