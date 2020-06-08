بعد تخصيصه للعزل.. تعيين مديرًا لمبنى الباطنة بمستشفى المنصورة الجامعي

أصدر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتور عمرو سمير السعيد مدرس الجراحة العامة بكلية الطب مديرًا لمبنى الباطنة الخاصة، والذي خُصص كمقر لعزل المصابين بفيروس كورونا بمستشفى المنصورة الجامعي.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، فإن القرار صدر بناء على مذكرة المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، وعلى خطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة تشغيل مستشفيات وأماكن العزل بالمدن الجامعية، لعزل المصابين من الأطقم الطبية والعاملين بالجامعة والمواطنين المصابين بفيروس كورونا.