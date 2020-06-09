عضو صحة النواب: تعنت ومغالاة من المستشفيات الخاصة في أسعار علاج كورونا

أكد النائب الدكتور أيمن أبوالعلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون الطوارئ تم تعديله، ويمكن للدولة التدخل في المستشفيات الخاصة وإدارتها بأطقمها العاملة وبالأسعار التي تحددها وزارة الصحة.

وقال أبوالعلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن تعديلات قانون الطوارئ تتيح للدولة التدخل في المستشفيات الخاصة بطواقم المستشفيات وبالأسعار المعلنة طالما تمر البلاد بجائحة.

وأضاف أبوالعلا: "أعتقد إنهم هيرضخوا للأوامر، لأن لو ماعملوش كده الدولة هتجبرهم إنها تقدم الخدمة بالأسعار دي".

وأوضح أبوالعلا أن هناك تعنت اشديدا ومغالاة مبالغا فيها، مشيرًا إلى أنهم يتكبدون مبالغ إضافية من إقامة التمريض ولإغلاق أجزاء للعزل، مضيفًا: "اللي هيهرب من المعركة يعتبر خاين ومينفعش هروب من المعركة".

وطالب أبوالعلا أن يكون هناك خط ساخن لتلقي الشكاوي للفواتير التي تخالف التسعيرة، مشددًا على أن التسعيرة التي أقرتها وزارة الصحة تسعيرة عادلة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة ستذلل لهم مسألة الحصول على الأدوية المخصصة وبأسعار مناسبة.

وطالب أبوالعلا أيضًا بأن تتولى وزارة الصحة غسل وتجهيز الموتى بفيروس كورونا، نظرًا لخطورة التعامل معها، مطالبًا المستشفيات الخاصة بتوفير هذه الخدمة وتسعيرها.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أنه لا يسمح بحجز مريض أو جثمان متوفى بسبب مصاريف العلاج، وأن من لا يدفع فاتورة العلاج يتم إحالة الأمر للنيابة، والتي تأمر بالدفع طبقًا لتسعيرة وزارة الصحة.

وتابع: "أهيب بالمستشفيات الخاصة أن ترحم وتتكافل، والانسحاب من المعركة خيانة، والمبالغة في الأسعار ضد الشرع والدين".