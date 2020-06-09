الصحة: إلغاء مسحة كورونا في حالات الخروج والتعافي.. لا داعي لانتظارها

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية، ذكرت أن المُصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، الذي ظهرت عليه الأعراض، بعد مرور عشرة أيام من الإصابة، وتحسن حالته وتماثله للشفاء، ليس هناك داعي لانتظار مسحة الـPCR ويمكنه المغادرة، مؤكدًا أن المسحة ألغيت فقط في حالات الخروج والتعافي، وليس التشخيص.

وكشف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " العربية الحدث"، عن إمكانية عودة الحياة مرة أخرى، مع توقعاته بأن مصر ستسجل شهر يونيو الجاري 2000 إصابة يومية، وفي السيناريو الأسوأ 2500، مؤكدًا أن الدراسات الآن تثبت أن الفيروس فقد كثيرا من قوته، رغم زيادة حدة انتشاره الكبيرة.

وتابع: "الفيصل في تقليص الإصابات هو الحذر الاجتماعي من قبل الشعب وليس الحظر من قبل الحكومة لأن الحظر الذي فرضته الدولة لم يطبقه الشعب على الارض بالشكل المناسب ولم يتم الالتزام به وهذه هي معركة الوعي".