برلماني يستنكر مغالاة مستشفيات خاصة: "أنا مساهم في واحد وبنكسب كويس"

كشف الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، كواليس مناقشات المجلس حول مبالغة المستشفيات الخاصة في معالجة مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومطالبته للمجلس بتطبيق حالة الطوارئ معها، مؤكدًا أن اجتماع وزارة الصحة مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مهم، وكنا نطالب به.

وأضاف "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن تقديم الخدمات من القطاع الخاص في مثل هذه الجائحة، ليس تفضلًا بل واجب وفرض وهذا حدث في دول العالم، مستشهدًا بتجربة اصطفاف المستشفيات الخاصة في إسبانيا، وراء الحكومة في مجابهة فيروس كورونا، وشاركت المستشفيات الخاصة بنحو 70% من الخدمات المقدمة لمصابي كورونا.

وأوضح أن رئيسة الوزراء الإسباني، قدمت الشكر لطاقم المستشفيات الخاصة على جهودهم، ولكن في مصر هناك مغالاة كبيرة في الأسعار، والقطاع الخاص حصد كثير من الارباح في السنوات السابقة في الظروف العادية حيث إن نصيب القطاع الخاص من إنفاق المواطن على مدار السنوات الماضية على الصحة تجاوز 73%، "عشان الشفافية والافصاح أنا مساهم في مستشفى خاص ونحقق أرباح كبيرة وبنكسب".

وطالب القطاع الخاص بالتمتع بالحس الوطني، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، "أنا مش ضد المستشفيات الخاصة، ولا ضد أنها تكسب لكن أنا ضد أننا نقارن الاوضاع العادية بالأوضاع الصعبة"، معربًا عن تخوفه من عدم التزام المستشفيات بالأسعار المحددة لان الشركات في اجتماع اليوم لم تقطع عهداً بالالتزام بالأسعار الاسترشادية.