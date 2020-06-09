للزراعيين.. في 3 خطوات اعرف إجراءات خدمة التحصيل الإلكتروني بالنقابة

قال الأمين العام، لنقابة المهندسين الزراعيين، المهندس محمد الشورى، إن مجلس النقابة قرر أن تتم الخدمات النقابية خلال الفترة المقبلة، من خلال نظام السداد، عبر الإنترنت، تيسيرا على الأعضاء، وتنفيذا لتوجيهات سيدخليفة نقيب الزراعيين، بالتطوير المستمر فى خدمات وأنشطة النقابة المختلفة.

وأضاف الشورى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ذلك تماشيا مع سياسة الدولة للميكنة الرقمية، بما يوفر الوقت والجهد، وتقليل تكلفة الانتقال للنقابة على الاعضاء.

وأوضح الشورى، في 3 خطوات، كيفية تنفيذ إجراءات خدمة التحصيل الإلكتروني كالآتي:

1. يقوم العضو بمراسلة الأرقام الاتية لتوضيح الخدمة المراد سدادها، والاستعلام عن قيمتها، من خلال whatsapp النقابةعلى الارقام الاتيه :

01005402819 - 01061564868

2. بعد تحديد القيمة، يتم الدفع المباشر من المحفظة الاكترونية للاعضاء المشتركين (بفودافون كاش.)، وذلك للرقم الذى تم التواصل معه.

3. فى خلال 3 أيام عمل يتم اصدار ايصال السداد للعضو وإرسال صورة إلكترونية، له من خلال whatsapp.