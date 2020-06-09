انهيار جزئي بمنزل بسوهاج دون إصابات

انهار جزء من منزل من طابق واحد على مساحة 80 مترا، بقرية المدمر، بمركز طما شمال محافظة سوهاج، دون وقوع إصابات، وجرى إخلاء المنزل من ساكنيه.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزل بناحية المدمر دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين حدوث انهيار بالجزء الأمامي لمنزل مكون من طابق واحد، مبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل، على مساحة 80 مترا، ملك "حسن. م. ح" 20 عاما، طالب، وأن المنزل مأهول بالسكان.

بسؤال مالك المنزل، علل انهيار جزء من المنزل لقدمه وتهالكه، وجرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وعمل كردون أمني حوله، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، لاتخاذ اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.