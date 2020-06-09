التموين: نقحنا 10 ملايين مستفيد وهمي من البطاقات التموينية

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنّ مكافحة الفساد تبدأ بالحوكمة واستخدام تكنولوجيا التحول الرقمي والحاسبات، وأنّه منذ تولي الدكتور علي مصيلحي مهام إدارة الوزارة، بدأت ثورة التحول الرقمي بالوزارة، وبدأ العمل في أول منظومة إلكترونية متكاملة مترابطة مطلع يناير 2018، تربط أنحاء الجمهورية في منظومة إدارة البطاقات، وقبل المنظمة كان المواطن ينتظر أكثر من عام لإصدار بطاقة جديدة بعد تلفها أو فقدانها.

وأضاف مدكور، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّه يتم حاليا حذف المتوفين من البطاقة التموينية آليا دون أن يتقدم أحد بالتعاون مع وزارة الصحة، وحدثت أكبر تنقية في تاريخ البطاقات من الوهميين: "مفيش عندنا في قاعدة البيانات ولا متوفي ولا مكرر ولا اسم غلط ولا رقم قومي غلط"، مؤكدا أنّ عمليات التنقية في مناحي أخرى تجري حاليا.

وأكد أنّه كان يوجد أكثر من 10 ملايين مستفيد وهمي بالبطاقات التموينية: "كان فيه أرقام قومية غلط، وكان ممكن نلاقي رقمه 000 أو اسمه س س أو البطاقة التموينية عليها 4 أفراد وبتصرف لـ10"، موضحا أنّ إجمالي البطاقات الموجودة 23 مليون بطاقة، بينها أكثر من 2.5 بطاقة أُضيفت.

وأوضح أنّ الفئة التي استفادت من نظام التنقية هي الأولى بالرعاية، مثل الأرملة والمرأة المعيلة والمطلقة، والفئات التي تحصل على برنامج "تكافل وكرامة" أو أي دعم من وزارة التضامن والعمالة الموسمية والقُصر، ومن يقل راتبه عن 1500 جنيه، ومن يقل معاشه عن 1200 جنيه.