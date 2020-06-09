ندوة عن الثبات الانفعالي لطلاب الثانوية العامة "أون لاين" بالشرقبة

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية عن قيام الإدارة العامة للرياضة بالمديرية بالإعلان عن تنظيم ندوة بعنوان (الثبات الانفعالي لدى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور)، يتم عرضها اليوم عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأشار وكيل وزاره الشباب والرياضة، إلى أنه من المقرر، أن يقوم الأستاذ عبد الناصرعوض الخبير التربوي ومدير مدارس القومية الخاصة بإلقاء، الندوة وذلك نظرا لقرب موعد امتحانات الثانوية العامة، وليبعث برسالة طمأنينة إلى الطلاب وأولياء الأمور، ويقدم بعض النصائح المهمة لاجتياز الامتحان بسهولة ويسر.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع نظرا للظروف الراهنة، التي تمر بها البلاد وقرار غلق مراكز الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.