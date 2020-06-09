"بنها الجامعي" يقتصر خدمة علاج مرضى كورونا على موظفيه

ذكر المكتب الإعلامي للمستشفيات الجامعية في محافظة القليوبية، أن مستشفى بنها الجامعي قرر استقبال حالات الطوارئ والمشتبه في إصابتهم بفيروس "COVID 19" من العاملين بالجامعة.

وأشار بيان صادر عن المكتب، اليوم، إلى أن باقي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، مخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

كان مستشفى بنها الجامعي، خصص عيادة الحميات لخدمة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المستشفى أعلن في وقت سابق تشغيل الخدمة المجانية الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد بالمستشفيات الجامعية، لتلقي استفسارات ورسائل الحالات المرضية وتشخيصها ومتابعتها عن طريق الواتس آب.

ويمكن التواصل مع الأطباء الاستشاريين بالمستشفى، عن طريق رسائل الواتس آب، وهي: الأمراض الصدرية 01062226103 والقلب والأوعية الدموية 01014977666 والنفسية والعصيبة 01005210217 والجهاز الهضمي 01091950280 والنسا والتوليد 01224504723 والأشعة 01024443844 والتحاليل المعملية 01006076838 – 01006216116 والمدير الطبي والعلاجي بالمستشفى 01225896680_01275044460.