طقس حار غدا نهارا مائل للبرودة ليلا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، إذ يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وتظهر الشبورة الخفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة، وأن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وبالنسبة لفترة الليل توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 36 21

الإسكندرية 31 22

مطروح 25 20

سوهاج 40 24

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 29