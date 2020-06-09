أستاذ أوبئة: انفراجة في إصابات كورونا شريطة استمرار الوضع الحالي ليوم الأحد

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاد الصحة وانتشار علم الأوبئة، إن نسبة الالتزام بارتداء الكمامة بين المواطنين ارتفعت، ولكن يجب أن نرفع الوعي الفترة المقبلة بكيفية التعامل مع الكمامة وعدم تلويثها.

وأضاف "عنان"، خلال لقاء ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستقرة منذ 10 أيام، منوها بأنه لو استمر الوضع بنفس الصورة حتى الأحد المقبل، فهذا يعني أننا متجهين إلى تسطيح المنحنى، وبعدها سنبدأ في الانخفاض.

وشدد على ضرورة الالتزام الشديد بالإجراءات الوقائية لكسر منحنى الإصابات، مناشدا المواطنين غسل أيديهم كل ساعة لمدة 30 ثانية، مع ارتداء الكمامة عند الخروج، والتزام أصحاب الأمراض المزمنة بالمنزل حرصا على صحتهم.