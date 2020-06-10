حظك اليوم الأربعاء 10-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله مهما كانت الصعاب التي تواجهه في الوصول إليها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة وتدفعك لتوطيد علاقتك بالكثيرين وقد تحقق أرباحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يكون الحب والصداقة اليوم ملاذا مهما من الهموم بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.