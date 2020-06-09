"الوفد": نتلقى طلبات الترشح للانتخابات حتى 30 يونيو

يواصل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، تلقي طلبات الراغبين في الترشح من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ المقبلتين.

وكان "أبوشقة"، قد أصدر قرارًا بتلقي الطلبات من 9 مايو الماضي وحتى 30 يونيو الجاري، وفق شروط حددها الحزب في الترشح من بينها حسن السمعة والشعبية في الدائرة الانتخابية، ومدى التأثير والوعي والقدرة على العمل السياسي.

وقال "أبوشقة" إن الحزب يستعد بقوة لخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرًا إلى أن باب الترشح مفتوح للجميع ،وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح.

وأكد أن الحزب سوف يفتح أبوابه طوال هذه المدة اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا يوميًا لتلقى الطلبات، ماعدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع "أبوشقة" أن لجنة شؤون العضوية بالحزب هي المسؤولة عن تلقي طلبات الراغبين في الترشح بعد استيفاء الشروط المطلوبة من طالب الترشح شخصيًا، وبعدها سيتم فرزها وانتقاء أفضل العناصر للدفع بهم في المنافسة الانتخابية.