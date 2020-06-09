بداية من الغد.. إجلاء اليمنيين العالقيين بمصر بسبب كورونا

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن رحلات الشركة اليمنية للطيران، ستنطلق بداية من غد الأربعاء، وستكون أولى رحلاتها الجوية، لسفر العالقين اليمنيين في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن جميع المسافرين، خضعوا للكشف الصحي على أن يتم سفر جميع العالقيين اليمنين بمصر طبقا للجدول الزمني المحدد لذلك سلفا.

كان سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم، أعلن انتهاء فحوصات "بي سي آر" أمس الإثنين، في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال 180 شخصا يوميا، بمطار القاهرة الدولي بداية من غدا الأربعاء، مشيرًا إلى أن السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية على ترتيب عودة العالقين وفقا للبروتوكول الحكومي، وستتواصل الخطوط اليمنية يوميا مع العالقين المسجلين في جداول الرحلات للتوجه إلى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ 48 ساعة، لافتا إلى أن الملحقية الطبية بالسفارة ستشرف على تنظيم الإجراءات في المختبرات منعا لعملية الازدحام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.