قها تطلق مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي

أعلنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، إطلاق أول مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي بنطاق المدينة والمناطق التابعه لها في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة "كوفيد19" وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم من أدوية وتنفس صناعي ومواد غذائية دون الحاجة للخروج من المنزل لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت رئيسة المدينة، أن المبادرة يشارك فيها مجلس المدينة وأطباء وصيادلة وصيدليات ومجموعات شبابية من المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه تم تدشين صفحة على "فيس بوك" للتواصل وتلقي طلبات واحتياجات المرضى من منازلهم تحت اسم "جروب الحجر المنزلي لمدينة قها"، وربط كافة المرضى وذويهم جميع الجهات المشاركة في المبادرة، حيث يقوم المريض بإرسال متطلباته واحتياجاته ويقوم مسؤولي الصفحة بتوفيرها.

وأضافت أمل أن الجروب، أعلن عن أرقام تليفونات الأطباء المشاركين في المبادرة للاتصال بها وطلب المشورة الطبية والعلاجية والنصائح والتوعية، وخدمات العلاج عن بعد للمرضى وذويهم والجمهور العام.

كما تم الإعلان عن قائمة صيدليات توفر الأدوية للمرضي مجانا وبأسعار مخفضة، حيث تبرعت عددا من الصيدليات بتوفير ما يلزم كما تساعد الصفحة في توفير التدخل السريع من تمريض وجلسات تنفس صناعي ومتابعة التحليلات وأعمال التطهير والدعم النفسي والمعنوي للمرضى في الحجر المنزلي دون الحاجة للاختلاط أو النزول من المنازل خشية نقل الدعوى.

وأوضحت أن الصفحة تقدم أيضا بثا مباشرا للاطباء للدعم النفسي والمعنوي والإستشارات المطلوبة للمرضي من خلال التواصل عبر التواصل الإجتماعي مشيرة ان البداية ستكون الخميس المقبل الساعة ال8 مساء مع الدكتور بسيونى عيد البسيوني اخصائى الطب النفسى وعلاج الإدمان وعضو الجمعية الأمريكية للطب النفسى المدرب والمحاضر المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية فى برنامج سد فجوة خدمات الصحة النفسية فى مصر mhGAP ومؤسس حملة التوعية بالطب النفسى المرض النفسي مش عيب بهدف توفير الدعم المعنوي للمرضي وتوصيل رسالة توعوية للمواطنين المشاركين في الصفحة بالإجراءات الوقاية من الفيروس لتقليل نسبة الإصابات