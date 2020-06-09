لِلّا فضة عن دور المدمنة في "البرنس": حضرتله 4 سنين

قالت الممثلة الشابة لِلّا فضة، إحدى المشاركات في مسلسل "البرنس" الذي عرض رمضان الماضي، إنها قامت بالتجهيز لدورها في المسلسل والتي ظهرت فيه كمدمنة مخدرات طوال 4 سنوات منذ علمها بذلك الدور: "باخد ورشة من 4 سنين وتعاملت مع ناس متعافين واتفرجت على أدوار كتير وده اللي خلاني متأكدة إني هعرف أعمل الدور ده".

وأضافت "لِلّا" خلال مداخلة هاتفية لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كل من الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن في بداية عملها مع المخرج محمد سامي كانت تخشى العديد من الأشياء كونه العمل الأول لها معه، والفنان محمد رمضان: "فخورة بالعمل مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان"، موضحة أن تجسيدها لهذا الدور في المسلسل جاء على خلفية محاربة الإدمان ولم تظهر بشخصية إيجابية، بينما جاءت على العكس تماما لحث مشاهدي المسلسل بعدم الدخول في إطار الإدمان.

وأكدت الممثلة الشابة أنها تعشق المزيكا كونها المجال الأول الذي تعرفت من خلاله على شخصيتها بمجال التمثيل، والتي قامت بعدها بالالتحاق بإحدى ورش التمثيل: "بعد ما خدت الورشة بقيت بحب الموضوع جدا"، مشيره إلى أن بداية أعمالها كانت ظهورها بأحد الأفلام القصيرة، بينما جاء بدايتها بالعمل الفني خلال تمثيلها بمسلسل البرنس".