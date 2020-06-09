12 ألف ملتقى و30 مدرسة.. الدعوة والقرآن في عهد السيسي

منذ الثلاثين من يونيو 2013، بدأت مؤسسات الدولة في رسم خارطة طريقة نحو التطوير وخدمة المجتمع، وبدأت تلك المخططات في التنفيذ الفعلي مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وفي عهد الرئيس السيسي، أحدثت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، خاصة في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم

وبحسب بيان للأوقاف، فبلغ عدد المدارس العلمية 30 مدرسة ووصل عدد الملتقيات الفكرية 12962، ووصل عدد القوافل الدعوية بالمناطق النائية والحدودية 3162، وبلغ عدد المراكز الثقافية الإسلامية 32 مركزا.

ووصل عدد خطباء المكافأة الجدد التي تم تعينهم في تلك الفترة 945 خطيب مكافأة، كما بلغ عدد الواعظات 239 واعظة، وبلغ فصول محو الأمية 15026 فصلا.

مع بيان أن جميع أنشطة المدارس العلمية والواعظات المتطوعات هي أنشطة مستجدة خلال تلك الفترة.

وفي مجال خدمة القرآن الكريم، بلغ عدد المدارس القرآنية في الست سنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي 1200 مدرسة، وعدد مراكز إعداد محفظي القرآن 69، وعدد المحفظين المتطوعين 2595.

مع بيان أن جميع أنشطة المدارس القرآنية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم مستجدة خلال تلك الفترة.