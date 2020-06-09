إلهام شاهين: الإعلام يجب أن ينتبه للشائعات.. وأتعامل مع كورونا بجدية

هنأت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامي محمد شردي، على تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، لأول مرة له.

وقالت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "سعيدة بعودتك للشاشة وكنا مفتقدين فكرك المستنير، ولما بتقول معلومة بكون متأكدة إنها حقيقية".

وأضافت: "الشائعات بقت كتيرة قوي والسوشيال ميديا شوشت على عقول الناس، وكتير مننا وقع في فخ الشير، والإعلام يجب أن يكون مستنيرًا وعاقلًا ومتنبهًا لهذا الأمر".

وحول تعاملها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، قالت: "واخدة كورونا بجدية جدًا وأحترم النظام والقوانين ولا أخرج إلا للضرورة القصوى، ولازم كلنا نلتزم".