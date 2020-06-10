مصابون بـ"كورونا" يتجولون في الشوارع وصيادلة: بيشتروا الأدوية بنفسهم

فى غياب كامل للوعى وعدم الالتزام بإجراءات العزل المنزلى التى نصحت بها وزارة الصحة مصابى كورونا أو المشتبه فى إصابتهم، كشف عدد من الصيادلة عن قيام مصابين بالفيروس التاجى بالتجول فى الشوارع وشراء أدويتهم بأنفسهم، وهو ما جعلهم يتبنون حملة توعية لتحذيرهم من الوجود فى الشارع والتنقل فور ظهور الأعراض عليهم حتى لا تسوء حالتهم أو يكونوا مصدراً لنقل العدوى.

يحكى محمد نبيه، صيدلى فى منطقة وسط البلد، أنه يقابل يومياً ما يقرب من 5 أو 6 مصابين بالفيروس: «جالى واحد يصرف روشتة، وواضح من الأدوية المكتوبة إن صاحبها مريض كورونا، بقوله هو المريض معزول فى البيت ولا فى مستشفى، قالى أنا المريض، فاستغربت إنه مش معزول وبيتحرك عادى فى الشارع وبيروح يشترى حاجته بنفسه».

سلسلة من النصائح وجهها «نبيه» للمريض، أولها ألا يخرج من غرفة معزولة حتى عن أسرته، حتى لا تسوء حالته ويكون مصدراً لنشر العدوى بين جيرانه والمحيطين به: «بيبقوا لابسين كمامات وواقفين على مسافة بعيدة مننا، لكن فكرة خروجهم وتعاملهم مع الناس بشكل مباشر ممكن يسبب كارثة»، لافتاً إلى أنه فور تعامله مع مثل هذه الحالات يعقم يديه ويطهر المكان من حوله.

وكشف على خالد، صيدلى فى قرية برما بمدينة طنطا، أنه يتردد على الصيدلية ما يقرب من 6 حالات مصابة بالفيروس يومياً: «بييجوا يشتروا العلاج لنفسهم كأنهم عندهم برد عادى، وما يعرفوش حاجة اسمها عزل منزلى كامل»، مؤكداً أنه من تلقاء نفسه يقوم بشرح كل التعليمات الواجب عليهم الالتزام بها: «المصاب فاكر إن مجرد لبسه للكمامة ده بيحمى اللى حواليه، للأسف مفيش وعى تماماً خصوصاً فى القرى والأقاليم».