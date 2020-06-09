الحكومة البريطانية تلغي خططها لإعادة الدراسة الإبتدائية يوليو المقبل

ألغت الحكومة البريطانية خططها التي كانت تهدف لإعادة طلاب المدارس الابتدائية، بدءًا من أول يوليو القادم.

وقال وزير التعليم البريطاني، جافين وليامسون، اليوم الثلاثاء - حسبما أوردت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية - إن المدارس لن تستطيع استقبال الأطفال في المرحلة الابتدائية لمدة شهر يبدأ في يوليو المقبل، والذي كانت الحكومة البريطانية تخطط لعودة التلاميذ فيه إلى مدارسهم.

وكانت الحكومة البريطانية تخطط لإعادة باقي السنوات الدراسية لمدة 4 أسابيع قبل بداية الإجازة الصيفية، لكن المدرسين واتحادات المعلمين شنوا هجومًا عنيفًا ضد عودة المدارس، مشيرين إلى إنه من الصعب عودة الطلبة إلى المدارس بسبب سعة الفصول ونقص العاملين في الوقت الذي يجب عليهم الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي.