سياسي سوداني: إثيوبيا وضعت نفسها في اختبار حقيقي أمام العالم

قال شوقي عبدالعظيم، الكاتب والمحلل السياسي من الخرطوم، إن إثيوبيا قد وضعت نفسها حاليا على محك القبول للعودة إلى طاولة المفاوضات فيما يخص ملء سد النهضة، ويعد وضعها تحت الاختبار الحقيقي أمام دول العالم.

وأضاف "عبدالعظيم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TEN"، أن هناك عددا كبيرا من التقارير، تشير إلى أن إثيوبيا لا تستطيع ملئ السد في هذا الوقت بالطريقة التي تهدد بها، وكذا لا يمكن أن تستمر في ملئه واستكمال الإجراءات ثم تعود إلى التفاوض: "السودان قال بصوت عال وواضح أنه ضد أي تصرف أحادي سواء كان من إثيوبيا أو مصر"، موضحا أن طريق المفاوضات هو الطريق الوحيد وإثيوبيا لديها وضع خاص الآن على أراضيها هو الوضع الذي تناور منه، وطريق المفاوضات معها بين مصر والسودان هو الطريق الوحيد الذي سنسير فيه حتى النهاية أو يغلق أمامنا.

وأكد أن إثيوبيا لديها أزمة داخلية وانتخابات وتعقيدات داخلية، وحال انتهاء الوضع الداخلي من الانتخابات الداخلية سنسمع لغة مختلفة في إطار المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسوادن، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تستطيع أن تتصرف بمعزل عن المجتمع الدولي تماما، وأمريكا هي جزء من هذه المفاوضات والمجتمع الدولي كذلك والكل ينظر إلى تلك المفاوضات.