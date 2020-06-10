المنظمة الليبية للأمن: دول كبرى رحبت بـ"مبادرة القاهرة"

قال رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومى، إن "كل الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا، رحبت بـ"مبادرة القاهرة" والتي صدرت من الرئيس الصادق الوفي عبدالفتاح السيسي".

وأضاف "رميح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عقد، أول أمس، مؤتمرا صحفيا وتحدث عن خليج سرت الليبي، وقال إنه يجب السيطرة على تلك المنطقة لما تحتويه من نفط، بينما قال أحد المسؤولين الأتراك خلال الاجتماع إنه قد تم تخصيص فرقاطة عسكرية تركية مخصصة للحفاظ على النفط في تلك المنطقة.

وأوضح أن تركيا تعتدي على ليبيا وهي الدولة العضو بالجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ولم يحدث أي استنكار لما يحدث على الأراضي الليبية هناك: "إلى متى ينتظرون، ونطالب بجلسة عاجلة من مجلس الأمن لتنفيذ مبادرة القاهرة واعتبار أن تركيا تهدد الأمن والسلم الدولي وهي دولة تهدد الأمن والسلم الدولي.