بعد إصابتها بكورونا.. برلمانية: أستكمل علاجي منزليا ولم أحقن بالبلازما

كشفت النائبة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فذكرت أنها فور إجرائها مسحة وثبتت إصابتها بالفيروس بدأت على الفور تلقي العلاج في المنزل، ولكن نُقلت للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وعندما بدأت في التعافي مرة أخرى عادت لاستكمال العزل المنزلي مرة أخرى من أجل ترك سرير المستشفى لشخص يكون في حاجة له.

وأضافت "غالب "خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنها في العزل المنزلي الآن وما زالت تعانى من بعض الأعراض، فالأعراض لديها تأتى وتذهب ليست شديدة كما كانت في السابق، مؤكدة أنها لم يتم حقنها ببلازما المتعافين من الفيروس حتى الآن.

ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للأطقم الطبية على دورهم الكبير في مواجهة الفيروس القاتل، قائلة: "لازم الناس تساعد الطاقم الطبي، وتحافظ على نفسها، مخالفة التعليمات الصحية والوقائية تؤدى إلى الهلاك، جائحة كورونا أزمة عالمية وليست مصرية فقط، وعلينا الأخذ بالأسباب".