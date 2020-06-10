مع الاستعداد لجولة جديدة.. كيف كانت آخر مفاوضات لسد النهضة؟

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة تستعد لها مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، أنه تم الاتفاق مع وزيري الري في إثيوبيا ومصر على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة.

وعقد السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا ثلاثيا، الثلاثاء، لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، حسبما أفادت سكاي نيوز.

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، في فبراير الماضي، آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة، والتي استمرت لعدة أيام، والتي أجريت بحضور وزراء الخارجية والرى لدول النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا"، وبالإضافة لحضور ممثلى وزارة الخزانة الأمريكى، والبنك الدولي، وذلك لمراجعة الصياغة النهائية للاتفاق الخاص بالجدول الزمنى لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، والإجراءات المتبعة فى سنوات الجفاف، والذى عكف الخبراء الفنيون والقانونيون بالدول الثلاث على التفاوض بشأنه على مدار 5 أيام بواشنطن عقب انتهاء الاجتماع الوزارى السابق نهاية الشهر الماضى.

واتفق الوزراء فى اجتماعهم الذى تواصل على مدار 4 أيام فى واشنطن على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

ورغم وجود طرف وسيط بالمفاوضات، إلا أن إثيوبيا اعتذرت عن المشاركة في الاجتماعات المقرر عقدها بالعاصمة الأميركية واشنطن بين كل من السودان وإثيوبيا ومصر برعاية وزارة الخزانة الأميركية لمناقشة وتوقيع المسودة الأميركية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.