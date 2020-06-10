قبل ساعات من غلق حجز 1000 وحدة "دار مصر".. الأسعار تبدأ بنصف مليون

طرحت وزارة الإسكان 1061 وحدة سكنية بالدورين "الأرضي – الأخير" بمشروع "دار مصر"، في 5 مدن جديدة هي: "15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة"، ويعد يوم الخميس الموافق 11 يونيو، آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر.

نوضح أسعار المتر السكني في الـ5 مدن وطريقة التقديم:

يبلغ سعر المتر 5900 جنيه في مدينة "بدر" ليبلغ سعر الوحدة الـ150 مترًا بالدور الأرضي 885 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر بمدينة السادات 5075 جنيهًا، ليصل سعر الوحدة الـ100 متر نحو 508 آلاف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا نحو 584 ألف جنيه، والوحدة الـ130 مترًا إلى 660 ألف جنيه، والوحدة الـ140 مترًا نحو 711 ألف جنيه، والوحدة الـ150 مترًا تبلغ 761 ألف جنيه.

طرحت وزارة الإسكان 1061 وحدة سكنية بالدورين "الأرضي – الأخير" بمشروع "دار مصر"، في 5 مدن جديدة هي: "15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة"، ويعد يوم الخميس الموافق 11 يونيو المقبل آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات دار مصر.

نوضح أسعار المتر السكني في الـ5 مدن وطريقة التقديم:

يبلغ سعر المتر 5900 جنيه في مدينة "بدر" ليبلغ سعر الوحدة الـ150 مترًا بالدور الأرضي 885 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر بمدينة السادات 5075 جنيهًا، ليصل سعر الوحدة الـ100 متر نحو 508 آلاف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا نحو 584 ألف جنيه، والوحدة الـ130 مترًا إلى 660 ألف جنيه، والوحدة الـ140 مترًا نحو 711 ألف جنيه، والوحدة الـ150 مترًا تبلغ 761 ألف جنيه.

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فيما وصل سعر المتر في مدينة 15 مايو إلى 5545 جنيهًا، ليصل سعر الوحدة الـ130 مترًا إلى 721 ألف جنيه، والوحدة الـ140 مترًا نحو 776 ألف جنيه، والوحدة الـ150 مترًا إلى 832 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر بمدينة برج العرب الجديدة 5030 جنيهًا، ليصل سعر الوحدة الـ130 مترًا إلى 654 ألف جنيه، والوحدة الـ140 مترًا نحو 704 ألف جنيه، والوحدة الـ150 مترًا إلى 755 ألف جنيه