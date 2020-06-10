"البطل" يحكي عن مساعدته طلاب الثانوية بمحاضرة أونلاين رغم إصابته بكورونا

حكى الصيدلي ناصر البطل، مدرس الكيمياء في الثانوية العامة، تفاصيل مساعدته لطلاب الثانوية العامة في المادة.

وقال البطل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه أصيب هو ووالده بفيروس كورونا المستجد وأنه درس لطلاب الثانوية العامة مادة الكيمياء وبقي له محاضرة واحدة.

وأضاف أنه قرر التدريس للطلاب من داخل الغرفة التي يعزل نفسه فيها حيث يُعالج في العزل المنزلي هو ووالده وأنه يخدم والده في العزل.

وأشار إلى أنه شرح المحاضرة للطلاب عن بعد رغم معاناته من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعمل صيدليا ويساعد طلاب الثانوية العامة في مادة الكيمياء دون مقابل لافتًا إلى أن عددا كبيرا من طلاب كلية الصيدلة بجامعتي القاهرة وعين شمس يساعدوا الطلاب في المواد العلمية.