محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مقترح القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2020 - 2021، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول مايو لهذا العام، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح الداودي أنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام؛ ليكون 258 درجة بجميع المدارس الحكومية على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها.

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الفني الصناعي حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين وبنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 257 درجة، وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 220 درجة والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 203 درجات، المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 200 درجة، المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام زخرفيه نظام الثلاث سنوات 180 درجة، المدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 175 درجة، والتدريب المزدوج صناعي ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 215 درجة، والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 200 درجة.

وجاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 253 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات، و246 درجة للمدارس الثانوية التجارية "بنين – بنات" نظام الثلاث سنوات، و230 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات، و235 درجة لتنسيق التعليم الفني المزدوج التجاري نظام الثلاث سنوات.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية 120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الإعدادية مجال أول زراعي فقط، و140 للمدارس الثانوية الزراعية (بنين – بنات) نظام الثلاث سنوات، و200 للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات.

وأوضح الدكتور صبري خالد، أنه سيجرى فتح باب تقديم ملفات الطلبة الناجحين في جميع المدارس المذكورة اعتبارا من الأحد الموافق 5/7/2020 ويستمر حتى الأربعاء الموافق 5/8/2020.