للوقاية من كورونا.. نصائح يجب الالتزام بها بعد شراء الأطعمة من الأسواق

مع انتشار فيروس كورونا في العالم، ووصول إجمالي الإصابات في مصر وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة لـ38284 حالة، تقدم الوزارة، نصائح مختلفة للمواطنين بشكل دوري، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع فيس بوك، أو من خلال تطبيق صحة مصر، للتوعية بالفيروس والحد من انتشاره.

وقدمت وزارة الصحة عبر تطبيق صحة مصر، نصائح يجب الالتزام بها، بعد شراء الأطعمة من السوق كالتالي:

غسل الخضروات والفواكه بالماء قبل تناولها.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا قبل تجهيز الطعام.

طبخ الأطعمة جيدًا على درجة حرارة لاتقل عن 70 درجة مئوية خاصة اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية

وضع الأطعمة سريعة التلف بالثلاجة على درجة حرارة تقل عن 5 درجات مئوية.