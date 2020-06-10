مصرع مزارع في حادث تصادم بوادي النطرون

لقي مزارع مصرعه، صباح اليوم، إثر وقوع حادث تصادم مركبة توك توك بسيارة ملاكي، أثناء سيرهما داخل مدينة وادي النطرون، حيث أزيل آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد توقفها.

وكان مستشفى وادي النطرون المركزي، استقبل محمد صبحي عبدالعزيز، 40 سنة، مقيم وادي النطرون، جثة هامدة، إثر وقوع حادث تصادم، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكى ب"توك توك"، داخل مدينة وادى النطرون، أسفر عن حالة الوفاة المذكورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.