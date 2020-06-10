جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، السويس، مطروح، الإسكندرية) لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الشرقية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية.. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (سيدة - مقيمة بمحافظة جنوب سيناء) فى كمين أُعد لضبطها بدائرة "قسم شرطة الجناين بالسويس".. وبحوزتها (24 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة مطروح) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، حال إستقلاله سيارة.. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش - 20 ألف قرص- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (سائق، مقيم بمحافظة الإسكندرية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة برج العرب.. وبحوزته (60 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول).

هذا وقدرت قيمة المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت (2888000 جنيه "مليونين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.