في ذكراه.. قصة البابا قسما الأول الذي جلس على الكرسي البابوي 15 شهرا

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا قسما الأول البطريرك الـ44 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الأربعاء، 3 من شهر بؤونة لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 730م توفي البابا قسما الأول البطريرك الـ44 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب السنكسار، فإن هذا البطريرك أصله من أبي صير بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، وكان اسمه قبل الرهبنة "قزمان"، وترهبن بدير أبي مقار بوادي النطورن، ورسم بطريركا رغما عنه في مارس عام 729 ميلادي، ولم يبرح منذ توليه الكرسي البابوي عن السؤال كي يتوفاه الله سريعا وبالفعل توفي بعد أن جلس على الكرسي المرقسي مدة سنة واحدة وثلاثة أشهر فقط.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعرى اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.