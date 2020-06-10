في ذكرى ميلادها.. جودي جارلاند "أسطورة كانت تشعر بالوحدة"

"كانت جودي جارلاند، واحدة من أكثر نجمات السينما لمعانا وأكثرهن مأساوية في العصر الذهبي من هوليوود، فقد كانت شخصية محبوبة كثيرًا، كما أن صوتها كان مليئا بالمرح، واشتهرت بمجموعة من الأفلام الموسيقية المبهجة".. بهذه الكلمات تم تعريف الممثلة والمغنية الأمريكية جودي جارلاند، بموقع السينما "IMDB".

ولدت "جودي" في ولاية مينيسوتا 10 يونيو 1922، لم تكن حياتها الأسرية سعيدة، وعانت كثيرا، ولكنها استطاعت بموهبتها تقديم عدد من الأغاني المميزة، كما مثلت في 40 فيلما.

"استطيع أن أعيش بدون مال، لكني لا أستطيع العيش بدون حب" جملة مقتبسة من جودي جارلاند، وهي التي قالت أيضا: "إذا كنت أسطورة، فلماذا أشعر بالوحدة؟".

على الرغم من المعاناة التي كانت تحكي عنها، إلا أنها حققت الكثير في مجالي الغناء والسينما، وحصدت العديد من الجوائز المختلفة، منها جائزة "Juvenile"، المقدمة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1940.

وترشحت مرتين لجائزة الأوسكار، الأولى عام 1955، عن دورها الرئيسي في فيلم "A Star Is Born"، والثانية عام 1962، عن دورها المساعد في فيلم "Judgment at Nuremberg".

كما تسلمت "جودي"، جائزة "Cecil B. DeMille"، من جولدن جلوب، وحصدت أيضا جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي موسيقى عن دورها في فيلم "A Star Is Born"، كما ترشحت لبفاتا عن دورها في نفس الفيلم.

ورحلت جودي جارلاند عن الحياة في 22 يونيو 1969، في لندن عن عمر ناهز 47 عاما، وجسدت الممثلة رينيه زيلويجر سيرتها الذاتية في فيلم "جودي" عام 2019.