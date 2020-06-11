أسعار الخضروات اليوم الخميس 11-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، الخميس 11 يونيو الحالي والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والبطاطس والجزر والفلفل على النحو التالي:

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 8 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 5 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 4 جنيهات للكيلوجرام.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 22 جنيها.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 15 جنيهًا.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 40 جنيهًا.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.

البطاطس

بلغ سعر كيلوجرام البطاطس 3.5 جنيه.