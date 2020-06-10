الصحة: 6 آلاف مسحة لكورونا يوميا.. بينها 3 آلاف بالقاهرة

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إنّ المعامل المركزية في القاهرة تجري نحو 3 آلاف مسحة للكشف عن فيروس كورونا يوميا، وفروعها تجري 3 آلاف مسحة أخرى يوميا، لافتة إلى أنّ المسحات مجانية، وتكون بمقابل 1000 جنيه لراغبي السفر.

وأضافت الجندي، خلال حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، أنّه جرى فتح 30 فرعا للمعامل المركزية على مستوى الجمهورية منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن لاستيعاب الحالات، مشيرة إلى أنّ هناك بعض المستشفيات في القاهرة دخلت ضمن المستشفيات التي تستقبل الحالات، ويتم استخدام معاملهم مثل مستشفيات أحمد ماهر والمطرية وصدر حلوان وصدر العباسية، وهناك مستشفيات أخرى في طريقها للانضمام.

وأوضحت أنّه جرى افتتاح وحدتين مساعدتين لوحدة الفيروسات الأصلية الموجودة في القاهرة لاستيعاب الأعداد، لافتة إلى أنّ المعامل المركزية لا تجري تحليل لكورونا لمجرد الاطمئنان، لكن تستقبل العينات من كل المستشفيات خاص وعام: "الأساس أن الواحد يروح للدكتور في أي مستشفى يكشف عليه ويقيس الحرارة ويعرف الأعراض ويقولي أعمل أشعة عادية ولا مقطعية ومن خلال كده يقرر هنعمل مسحة ولا لا".