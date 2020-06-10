الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنوفية

وقع، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عقد مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بقيمة 5 ملايين جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي، حيث توجه قيمة التمويل لتنفيذ مشروعات بنية أساسية بقرية زنارة بمركز ومدينة تلا.

، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد الأوروبي.

وأكد محافظ المنوفية أن المشروع يشمل أعمال ترميم وصيانة مدرسة عبدالمنعم رياض الإعدادية بقرية زنارة، بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، وترميم وصيانة مدرسة الخليل الابتدائية بتكلفة بلغت مليون و700 ألفًا، فضلًا عن ترميم وصيانة مركز شباب زنارة بتكلفة مليون جنيه.

وأوضح المحافظ دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب، والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدًا التنسيق الدائم والفعال وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال احداث تنمية شاملة.