خبير: التضخم في مايو أقل من التوقعات بسبب تراجع الأغذية

قال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 1.5% على أساس سنوي في مايو من 2.54% في أبريل.

يستثني التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.

وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار "فاروس"، أن التضخم لشهر مايو، أقل من التوقعات والسبب الرئيسي هو تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد شهر رمضان.

وتابعت أن التضخم في يونيو في حدود 6% على أساس سنوي وبسبب سنة الأساس و لكن يوليو وأغسطس سينخفض لـ5.5% سبتمبر وأكتوبر 6.5%، ونوفمبر وديسمبر 7 لـ 7.5%. وبذلك سينتهي التضخم هذا العام أقل من الـ 9% المستهدف من البنك المركزي.

وأوضحت أن لجنة السياسات النقدية ستثبت في الوقت الحالي لحين ظهور ما يستدعي خفض أو زيادة و هو غير متوقع لآخر العام.