بومبيو يطالب الأطراف الليبية بالتفاوض بنوايا حسنة

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، الأطراف الليبية للعودة للتفاوض بنوايا حسنة، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار.

وكان السفير الأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد تحدث أمس الثلاثاء عن تزايد فرص إجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة بين الأطراف الليبية، مرجّحاً إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا قريباً.

في سياق آخر، طالب بومبيو إيران بالإفراج عن كافة المعتقلين الأميركيين، وذلك بعد إفراجها مؤخراً عن سجين أميركي.

وأطلقت السلطات الإيرانية سراح مايكل وايت، الجندي السابق في البحرية الأميركية من سجن إيراني في صفقة تبادل مع واشنطن حيث أفرجت هذه الأخيرة عن العالم الإيراني مجيد طاهري، الذي كان محتجزاً في الولايات المتحدة وفقا لقناة "العربية"

وجدد الوزير الأمريكي اتهام الصين باستغلال وباء كورونا، مؤكداً أن "المساعدات الأميركية ساهمت في إنقاذ العديد في إفريقيا من كوفيد-19".

وفي الشأن الداخلي، اعتبر بومبيو أن الإدارة الأميركية ردت بشكل مناسب على قضية مقتل جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 مايو الماضي.

وقال وزير الخارجي الأمريكي إن "الولايات المتحدة تعرف كيف تواجه التحديات الداخلية".

وفي شأن مفتش وزارة الخارجية ستيف لينك الذي تم إقالته، قال بومبيو: "لينك عنصر سيئ وطالبنا بإجراء تحقيق بشأنه. هو لم يقم بواجبه كما يفترض كمفتش في الخارجية".