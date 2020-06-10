اعادة طرح 65 محل دوبلكس وفردي بسور ستاد طنطا

أعلنت محافظة الغربية، اليوم، عن إعادة طرح عدد 65 محل دوبلكس وفردي دور أول علوي مختلفة المساحات بسور استاد طنطا للبيع بالمزاد العلني طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/7 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة طنطا علي الطريق السريع.

يذكر أن تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه يشمل ضريبة القيمة المضافة، وتطلب كراسات الشروط من مقر الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الغربية وباقي الاشتراطات طبقا لكراسة الشروط.